Nach den heftigen Schneefällen am Mittwoch (13. November) erreicht der Südföhn am Donnerstag den Bezirk Murau.

Wintereinbruch im Bezirk Murau © KK

Ein Oberitalientief und polare Kaltluft sorgten am Mittwoch (13. November) für heftige Schneefälle im Bezirk Murau - diverse Straßensperren und großflächige Stromausfälle waren die Folge. Laut Albert Sudy von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) seien dabei bereits am Nachmittag großflächig mehr als 25 Zentimeter an Neuschnee zusammengekommen. Und die Niederschläge dauerten - wenn auch abgeschwächt - noch bis in die Abendstunden an.