Die "Erfolgsstory" Kultur in Spielberg feiert Geburtstag. Am Programm stehen 2020 etwa die Mönche des Shaolin, die Draufgänger, Viktor Gernot, Herbert Pixner, Wolfgang Ambros und viele mehr.

Vizebürgermeister Andreas Themel und Kulturchef Rudi Weißenbacher © Sarah Ruckhofer

"Andere feiern die silberne Hochzeit, wir feiern Jubiläum", scherzte Spielbers Kulturreferent und Vizebürgermeister Andreas Themel am Freitag. 25 Jahre Kultur im Zentrum nimmt man zum Anlass, um alte Bekannte, aber auch "Spielberg Neulinge" anzulocken. "Die Kultur ist heute ein Markenzeichen für Spielberg, es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte." Maßgeblich daran beteiligt war und ist Rudi Weißenbacher, der auf mehr als 5000 Veranstaltungen in 25 Jahren zurückblickt. "Und an die meisten kann ich mich erinnern. Ich könnte ein Buch schreiben, und vielleicht mache ich das auch in der Pension."