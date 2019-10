Facebook

Mobbing kann bei Kindern schwerwiegende Folgen haben (Sujetbild) © stock.adobe.com

Große Wellen schlägt ein schwerer Mobbingfall an der Neuen Mittelschule St. Lambrecht. So zeigte sich am Donnerstag auch Bildungslandesrätin Ursula Lackner bestürzt über den Vorfall. In einer Aussendung rät sie, schon beim ersten Verdacht auf Mobbing Hilfe in Anspruch zu nehmen (Details siehe Infobox unten). Kindern und Jugendlichen ein sicheres Umfeld zu bieten, sei vor allem in Bildungseinrichtungen zentrale Aufgabe der Gesellschaft. „Dort darf Gewalt keinen Platz haben, egal welcher Art.“