Direktion reagierte umgehend, Schulpsychologen und Sozialarbeiter sind in den Klassen im Einsatz. Polizei übermittelt Sachverhaltsdarstellung an Staatsanwaltschaft.

Die betroffenen Schüler werden nun von Schulpsychologen und -sozialarbeitern betreut (Sujetbild) © Fotolia

Vergangene Woche Donnerstag wurde an der Neuen Mittelschule in St. Lambrecht ein schwerer Fall von Mobbing aufgedeckt, der schon länger anhalten dürfte. Eine Gruppe von Schülern der vierten Klasse hat laut Polizei ein Spiel aus dem Internet nachgespielt, bei dem „Not-Operationen“ mit Büromaterialien nachgestellt wurden. Als Opfer wurden in letzter Zeit immer wieder die gleichen Schüler ausgewählt, Eltern berichten auch von Drohungen und Beschimpfungen.