Das Reise- und Abenteuerfestival „El Mundo“ in Judenburg ist nach 20 Jahren gefragter denn je – dank eines Quintetts, das es von Anfang an führt.

Herbstzeit ist für sie Reisefestivalzeit: Christian Pannenberg, Uwe Surtmann, Robert Theuermann, Gerfried Tiffner und Kurt Kaiser laden zum Reisefestival „El Mundo“ © BERGSCHAF

Hatten Sie schon einmal verrückte Träume wie die Seitenstraßen der Seidenstraße mit dem Fahrrad zu befahren? Oder per Anhalter nach Amerika zu reisen? Oder durch die Antarktis zu segeln? Es gibt Menschen, die träumen nicht nur davon, sie tun es. Und sie packen ihre Erlebnisse in packende Vorträge, die sie ab kommendem Freitag beim Abenteuer- und Reisefestival „El Mundo“ in Judenburg zeigen. Viele Reisefreunde wissen längst um die Qualität dieses zweitägigen Events, das im Jahr 1999 mit Diavorträgen begann und sich danach zum Vorreiter moderner Multimedia-Reisefestivals in Österreich entwickelte.