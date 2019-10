Roman Scheuerer, der nun offiziell die Bildungsregion Obersteiermark West leitet, über Kritik, Fachkräftemangel und was ihn zuletzt in der Bildungspolitik so richtig geärgert hat.

„Mein klares Ziel ist es, dass wir durch engere Zusammenarbeit die Übergänge zwischen den Schultypen erleichtern“: Roman Scheuerer, Leiter der Bildungsregion Obersteiermark West © Raphael Ofner

Es ist eines der Kernelemente der jüngsten Bildungsreform: Das System Schule wird nicht mehr strikt in Schultypen, sondern stärker in Regionen gedacht. In der Steiermark äußert sich das in der Aufwertung der sieben Bildungsregionen, deren Leiter nun für alle Schularten zuständig sind. In der Region Obersteiermark West ist diese Funktion an den früheren Pflichtschulinspektor Roman Scheuerer vergeben worden.