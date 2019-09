Lehrerbesetzungen, Reformen und Co.Sechs Fragen zum Schulstart in der Region

Was Schüler (und Eltern) in den Bezirken Murtal und Murau im neuen Schuljahr erwartet? Hier die Antworten.

Lehrerbesetzungen, Reformen und Co.

Die Schüler der VS Unzmarkt erhielten heuer erstmals Straßenpläne, auf denen Gefahrenstellen in der Umgebung der Schule markiert sind © AUVA

In vielen Haushalten der Region spielen sich (spätestens) heute Sonntag wieder wohlbekannte Szenen ab: Nach neun Wochen Sommerferien gilt es verstreute Bücher zusammenzusuchen, die Schultasche zu packen und wohl oder übel auch den Wecker zu stellen. Denn morgen beginnt für rund 9000 Kinder und Jugendliche, darunter 837 „Taferlklassler“, in den Bezirken Murtal und Murau das neue Schuljahr. Für unsere jungen Leser und ihre Eltern beantworten wir daher die wichtigsten Fragen zum Schulstart in der Region.