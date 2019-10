Beim Begräbnis eines Kameraden fiel 64-Jähriger in St. Oswald (Gemeinde Pölstal) plötzlich um.

Lebensretter-Trio Hannes Lerchbacher, Werner Mitterhuber, Andreas Jantscher © Josef Fröhlich

Als wäre der Anlass nicht traurig genug, erlebten Besucher eines Begräbnisses in St. Oswald in der obersteirischen Gemeinde Pölstal am Mittwochnachmittag einen Schock. Wenige Minuten vor Beginn der Begräbnisfeierlichkeiten für einen 93-jährigen Mann nahmen Kameraden mehrerer Feuerwehren vor der Aufbahrungshalle Aufstellung. Sie kamen, weil der Verstorbene Ehren-Oberbrandinspektor gewesen war.