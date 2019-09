Statt Amazon und Co.Plattform präsentiert bald Produkte und Dienstleistungen aus der Region

In Judenburg, Fohnsdorf, Zeltweg, Spielberg und Mühlen wird nach Unternehmen gesucht, deren Leistungs- oder Warenangebot auf der Online-Plattform "Aus unserer Region" vermarktet werden kann. Für die Wirtschaftstreibenden fallen keine Kosten an.

Manfred Lenger, Herbert Grießer, Hannes Dolleschall, Gerolf Wicher, Christina Mandl (Beraterin), Gernot Lobnig, Günter Reichhold, Max Lercher © Raphael Ofner

Das Ziel ist klar: Im Rahmen einer Kooperation der Gemeinden Judenburg, Fohnsdorf, Zeltweg, Spielberg und Mühlen sollen in Zukunft regionale Produkte und Dienstleistungen gemeinsam stärker beworben sowie besser vermarktet werden - und zwar auch im Internet. "Wir wollen insbesondere im digitalen Raum ein Bewusstsein dafür schaffen, was es in der Region alles gibt - von der Physiotherapeutin über den Kfz-Mechaniker bis hin zu hochwertigen Lebensmitteln", erklärt Gerolf Wicher von der Agentur "GW24 Kommunikationsberatung", der das Projekt koordiniert.