Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helmuth Ploschnitznigg (3. von rechts) mit Künstlern, Kreativtrainern und einigen brandneuen Werken © Sarah Ruckhofer

Es war ein bloßes Hirngespinst, das am 13. September 2004 Wirklichkeit wurde: In Judenburg eröffnete mit der Simultania eine Betreuungseinrichtung für Menschen mit Behinderung, die von Tag eins an neue Wege beschritt. „Wir wollen keine Menschen zwanghaft integrieren, sondern sie sollen sich selbst integrieren. Es geht um Freiräume“, erklärt Ideengeber Helmuth „Plo“ Ploschnitznigg. Der renommierte Künstler und Pädagoge arbeitet schon früh mit Menschen mit Beeinträchtigungen, lange bevor seine eigene Tochter mit einer schweren Behinderung zur Welt kommt.