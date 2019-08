In vierter Generation führt Lisbeth Duller ein Lebensmittelschäft in Spielberg. Mit viel Kreativität wehrt sie sich gegen Plastikmüll - etwa mit einer "Sackerl-Box".

Chefin Lisbeth Duller (Mitte) mit Mutter Theresia Duller (links) und Mitarbeiterin Christina Hubmann © Sarah Ruckhofer

Die Idee ist so einfach wie effektiv: Seit Kurzem gibt es im Spar-Markt Duller in Spielberg, nur wenige Minuten vom Red-Bull-Ring entfernt, Mehrweg-Einkaufstaschen zur kostenlosen Entnahme. Ein auf Facebook gepostetes Bild machte die Aktion publik, Hunderte Nutzer applaudierten dem Team für diese Idee. „Bei mir ist es ja das gleiche: Ich habe Dutzende Sackerl daheim oder im Auto liegen, nur wenn ich selbst einkaufen gehe, vergesse ich sie wieder“, erzählt Chefin Lisbeth Duller. So kam ihr die Idee zur „Sackerl-Box“. „Kunden können ihre Taschen hier abgeben und beim nächsten Einkauf eine mit heim nehmen.“ Die Rückmeldungen seien extrem positiv. „Man merkt, die Leute suchen Alternativen zum ganzen Plastikmüll, der anfällt.“