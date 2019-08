Facebook

Die Böden sind in der Region viel zu dürr, die Erträge unterdurchschnittlich © Sarah Ruckhofer

Die gute Nachricht vorweg: In den kommenden Tagen soll es in der Region endlich regnen, mit etwas Glück sogar ergiebig. Es ist Feuchtigkeit, die in der Landwirtschaft dringend benötigt wird – Feuchtigkeit, die die entstandenen Schäden aber maximal verkleinern, nicht mehr beheben kann.