"Kids Fußballcamp"83 junge Ballkünstler erleben in Lobmingtal pure Spielfreude

Kinder und Jugendliche erleben beim Fußballcamp in Lobmingtal eine Woche voller Sport und Spaß © Raphael Ofner

Der blaue Himmel über dem Kopf, der grüne Naturrasen unter den Füßen und das so heiß begehrte schwarz-weiße Leder direkt vor Augen – das ist alles, was in diesem Moment zählt. Keine Hausaufgabe ist zu erledigen, keine Whatsapp-Nachricht wird zur Ablenkung. Nichts steht der Spielfreude im Weg, wenn auf dem Sportplatz in Großlobming Kinder aus nah und fern ihrer Begeisterung für „König Fußball“ freien Lauf lassen.