"Objektiv 2019" Neue Ausstellung in Judenburger "PhotowerkSTADT"

Am vergangenen Donnerstag feierte die APA-Ausstellung "Objektiv 2019" in der Judenburger PhotowerkSTADT Premiere. Die Ausstellung ist jedoch nur noch an ausgewählten Terminen bis zum 3. August zu sehen.