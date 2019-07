Facebook

Ehrengäste und Projektträger bei dem Festakt © Sarah Ruckhofer

Es ist ein Projekt, das ganz St. Lambrecht zum Erblühen brachte: Vor 15 Jahren wurde das gemeinnützige Arbeitsprojekt Domenico ins Leben gerufen. „Wo einst Kuhwiese und Maisacker waren, ist jetzt ein wahres Schmuckstück zu finden. Es ist ein kleines Wunder, was in nur 15 Jahren alles möglich war“, bemerkte Abt Benedikt Plank in seiner Festrede anlässlich des Jubiläums. Denn: Dank Domenico wurde nicht nur zahlreichen Menschen der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt ermöglicht, zugleich wurde auch der Stiftsgarten liebevoll revitalisiert. Heute ist die 3,5 Hektar große Oase ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische wie für Gäste.