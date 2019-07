Massive technische Probleme bei Erwerb der begehrten Spotter-Karten für Fotografen. Auch die zweite Tranche war binnen zwei Stunden vergeben, eine dritte ist in Vorbereitung.

Tausende Spotter wollen zur Airpower © (c) APA/ERWIN SCHERIAU

Pünktlich um 18 Uhr wurden am Mittwoch die Anmeldungen für die zweite Tranche der Airpower-Spotter-Tickets geöffnet – und der Andrang war wie beim ersten Mal riesig. Wieder gab es allerdings auch massive technische Probleme, die Webserver stürzten unter der Last der Anmeldungen ab. Bei vielen Usern funktionierten weder das Hochladen der Unterlagen noch die Datenübertragung.

Zwei Stunden später war dann schon wieder alles vorbei und die zweite Tranche restlos ausgebucht. Ärger und Freude hielten sich bei den Fans die Waage, viele beschwerten sich in sozialen Netzwerken über die Schwierigkeiten. „Die Seite ist immer wieder zusammengebrochen, ich hab’ jetzt das zweite Mal mehrere Stunden vor dem PC verbracht und wieder hat es nicht geklappt“, ärgert sich ein „Spotter“ aus der Region.