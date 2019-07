Einen folgenschweren Fehler beging am Dienstag eine 61-jährige Frau aus Hohentauern. Sie erhitzte auf dem E-Herd Speiseöl und verließ zwischenzeitlich das Haus. Wenig später stand die Küche in Vollbrand.

Erhebliche Schäden entstanden am Dienstag (2. Juli) bei einem Küchenbrand in Hohentauern © FF Hohentauern

Zu einem Brandeinsatz mussten am Dienstag die Feuerwehren Hohentauern und St. Johann am Tauern ausrücken: Eine 61-Jährige hatte gegen 14.20 Uhr in ihrem Einfamilienhaus in Hohentauern eine Pfanne mit Speiseöl erhitzt und zwischenzeitlich das Wohnhaus verlassen. Während ihrer Abwesenheit brach in der Küche ein Feuer aus.