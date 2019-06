Facebook

Dieses Bild zeigt die Kirche an einem der vier "Hochalmtage", an denen die Zufahrtsstraße weiterhin offen bleibt © KK

Die auf 1822 Meter Seehöhe gelegene Seckauer Hochalm gehört zu den beliebtesten Wanderzielen der Steiermark. Die Wallfahrtskirche Maria Schnee (siehe Infobox unten) zieht viele Pilger an.

Was viele schätzen: Gegen eine Maut von fünf Euro kann man über den Kühbergerhof in Seckau bis zu einem Parkplatz nahe der bewirtschafteten Grafenhütte fahren, von dort ist es bis zur Hochalm nur noch eine knappe Stunde. Wer diese Forststraße nützen möchte, hat nur noch heuer Gelegenheit dazu. Margit Kargl und Markus Ramsenthaler vom Kühbergerhof kündigen an, die Zufahrt bis zur Grafenhütte im nächsten Jahr sperren zu wollen. Nicht nur das. Auch der bisher um eine Gebühr von zwei Euro vielgenutzte Parkplatz beim Kühbergerhof, von dem man in rund zwei Stunden auf die Hochalm kommt, steht ab 2020 nicht mehr zur Verfügung, denn die Zufahrtsstraße zum Parkplatz wird ebenfalls gesperrt.