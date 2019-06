Facebook

Zum Glück war es nur eine Übung: In St. Georgen wurde der Ernstfall geprobt © Sarah Ruckhofer

Es war ein Albtraumszenario, dass die Einsatzkräfte am Mittwochabend im Tunnel St. Georgen ob Judenburg erwartete: Im Tunnel hatte ein Lkw Feuer gefangen, ein Pkw war ihm mit voller Wucht hinten aufgefahren. In Folge ereigneten sich an beiden Tunnelportalen Auffahrunfälle, Dutzende teils schwer Verletzte riefen um Hilfe und irrten durch den völlig verrauchten Tunnel. Auch wenn es sich glücklicherweise nur um eine Übung handelte, diese Simulation lies keinen kalt. "Es war definitiv größer, als wir gedacht haben. Die Übung war wirklich groß angelegt", sagt Einsatzleiter Thomas Fellner vom Roten Kreuz. Rettung, Polizei und Feuerwehr wurden vorab nur über das Stattfinden der Übung informiert, nicht über den genauen Ablauf oder das Szenario.