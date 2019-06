Facebook

Der Lenker kam auf Höhe Wildbad Einöd zu Sturz © Rotes Kreuz

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer (55) am Samstag Nachmittag bei einem Unfall auf der B 317, Höhe Wildbad Einöd. Der deutsche Staatsangehörige war mit sechs weiteren Motorradlenkern in Richtung Neumarkt unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam der Mann, der als Dritter in der Gruppe fuhr, auf regennasser Fahrbahn auf einem geraden Straßenstück im Bereich der "Hohen Brücke" zu Sturz und krachte gegen eine Leitschiene.