Stefan Mossauer aus Scheifling wurde irrtümlich für tot gehalten. Deutscher Sender NDR baut ihn nun in eine Rateshow ein.

Der für tot gehaltene Stefan Mossauer mit seiner Versicherungsmaklerin Daniela Kowatsch, die ihm aus der Misere half © KK

"Steirer wurde irrtümlich für tot gehalten“. Unter diesem Titel erschien im April 2018 ein Bericht in der Kleinen Zeitung, der bis heute nachwirkt. So widmet sich demnächst der deutsche Fernsehsender NDR in der Rateshow „Kaum zu glauben“ diesem Fall, der tatsächlich kaum zu glauben ist.