Im Knittelfelder Werkskanal suchten die Apfelberger Feuerwehrleute nach der Tatwaffe © Thomas Zeiler

Zu einem Taucheinsatz mitten in Knittelfeld rückte der Wasserdienst der Feuerwehr Apfelberg gemeinsam mit der Feuerwehr Knittelfeld am 20. Juni aus. Auf Ersuchen der Polizei wurden die beiden Feuerwehren zur Unterstützung bei der Suche des Tatwerkzeuges nach der Bluttat an einem 28-jährigen Afghanen alarmiert. Der mutmaßliche Täter konnte inzwischen verhaftet werden, er legte ein Geständnis ab.