Nebenwirkungen der Party: Rotes Kreuz musste vier Gäste in die Judenburger Unfallchirurgie einliefern.

Ausgelassene Stimmung bei "Summer & Sun" in St. Peter ob Judenburg © Thomas Mlakar

Alles Party hieß es am Donnerstag in Bartelbauers Obstgarten in St. Peter ob Judenburg. Die örtliche Landjugend lud zu "Summer & Sun", ein Fest, das unter Jugendlichen bereits zu einer Marke geworden ist. Ob Bierzelt, Discozelt, Schirmbars und Schnapsbar - überall wurde ausgelassen gefeiert und getanzt.