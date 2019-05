Falsche Behauptungen und Kritik an Parteien: Das bietet die Seite "Zukunft Neumarkt". Der Betreiber gibt sich nicht zu erkennen, Kommunalpolitiker lehnen diese Methoden ab.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kritik ohne klaren Absender: die Seite "Zukunft Neumarkt" polarisiert © Screenshot Facebook

Gerade einmal 632 „Fans“ und somit eine recht geringe Reichweite hat die im März gegründete Seite „Zukunft Neumarkt“ im sozialen Netzwerk Facebook. Trotzdem sorgen die Postings für gehörig Aufregungen bei lokalen Politikern. „Die Seite ist gut aufgezogen. Zuerst wurden nur Beiträge von anderen Seiten aus Neumarkt geteilt, aber immer öfter fließt auch Kritik ein“, so Harald Diechler, Obmann des Bauauschusses in Neumarkt. Und die Kritik sei alles andere als konstruktiv, ärgert sich der Politiker. Gezielt würden Falschmeldungen platziert und Stimmung gegen Fraktionen gemacht, zuletzt etwa gegen ÖVP und FPÖ. „Wir haben nichts gegen Kritik, aber dann soll man sich nicht verstecken, sondern dazu stehen und mit uns diskutieren.“ Denn: Der Betreiber hat zwar einen Namen angegeben und ein entsprechendes Profil mit mehr als 2700 Freunden gestaltet, persönlich kennt den vermeintlichen Neumarkter aber niemand. „Es gibt in der Gemeinde keinen mit diesem Namen.“