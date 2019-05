Facebook

Peter Zeman und Werner Kollau © Sarah Ruckhofer

Was weltweit noch händisch gemacht wird, erledigen in Scheifling im Bezirk Murau seit Kurzem Roboter: Der Traditionsbetrieb Zeman entwickelte mit dem „Steel Beam Assembler“ (SBA) eine vollautomatische Fertigungslinie für Stahlträger, die international für Furore sorgt. Allein diese Woche sind Interessenten aus Asien, Amerika, Europa und Australien in Scheifling zu Gast, 46 Stück der robotischen Fertigungsstraße konnten bereits in die ganze Welt verkauft werden. Kostenpunkt: ab 1,2 Millionen Euro, je nach individuellem Kundenwunsch auch sehr viel kostspieliger.