Auch von außen sichtbar: die Burg wird komplett umgebaut © Sarah Ruckhofer

Noch geht es chaotisch zu hinter den Mauern der legendären Burg in Spielberg: Mehr als zehn Firmen arbeiten an dem großen Umbau, die Verschönerungen gehen dieser Tage ins Finale. Schon in einer Woche, am 16. Mai, öffnet das Kultlokal dann nach sechsmonatiger Renovierungsphase seine Türen für die Gäste – mit völlig neuem Konzept. Bei einem Baustellenrundgang zeigt „Burgherr“ Robert Neumann die Veränderungen. Mitten durch die alte Disco zieht sich nun eine Wand, aus einem Lokal wurden zwei. Der Betrieb steht künftig unter dem Motto „Lifestyle and Fun“ – links vom Eingang der Spaß-Bereich, rechts eine völlig neue Lounge. Der Tanzbereich wurde gänzlich neu gestaltet und wirkt moderner und heller als zuletzt, auch das Konzept wird angepasst. „Jung und Alt sollen hier gemeinsam Spaß haben“, verrät Neumann.

