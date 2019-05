Facebook

Ausgezeichnet: Lehrlinge, Meister und Ausbildner © (c) Foto Fischer

1264 Jugendliche haben im Vorjahr eine Lehre in 431 Ausbildungsbetrieben in den Bezirken Murtal und Murau absolviert, die 54 besten wurden nun von der Wirtschaftskammer zu „Stars of Styria“ ernannt. Fünf frisch gebackene Meister, 33 Lehrabsolventen und 16 Ausbildungsbetriebe nahmen ihren Stern von Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk, Obmann Norbert Steinwidder, Hans-Peter Wimmer und Nationalratsabgeordneter Karl Schmidhofer entgegen. „Die Auszeichnung zum „Star of Styria“ ist Zeichen der Wertschätzung gegenüber jenen Menschen und Unternehmen, die in besonderem Maße in die Ausbildung – und damit in die Zukunft unseres Landes – investieren,“ so Steinwidder und betont, dass jene jungen Menschen, die hier geehrt wurden, die Fachkräfte von morgen repräsentieren, die die Wirtschaft so dringend benötige.