Nach strengem Winter gibt es in Hohentauern und dem Triebental (noch) keine gröberen Ausfälle bei Wildtieren.

Bei den Wildfütterungen wurden erste tote Tiere entdeckt © Sarah Ruckhofer

Ein besonders schneereicher und strenger Winter liegt hinter der Region um Hohentauern. Im Jänner warnten Jäger und Förster daher, die Ruhezonen der Wildtiere zu respektieren und so ihr Überleben nicht zu riskieren – nicht immer wurde diesen Warnungen Folge geleistet. Wir fragten nun bei Karl Jäger, Oberforstmeister des Stifts Admont, nach. „Wir können derzeit noch immer nichts Genaues sagen“, so Jäger. In höheren Lagen ab 1700 Meter Seehöhe liegt noch immer viel Schnee, „daher können wir die Lage schwer beurteilen“.

