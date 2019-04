Facebook

Der Strom fiel in St. Margarethen bei Knittelfeld aus © Fuchs Jürgen

Bei Bauarbeiten wurden am Montag Abend in St. Margarethen bei Knittelfeld ein Erdkabel beschädigt. "Zwei Trafo-Stationen sind deshalb außer Betrieb", bestätigt die Energie Steiermark auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Gegen 20.30 Uhr war man gerade dabei, ein Notstromaggregat in Betrieb zu nehmen. "In ein bis zwei Stunden wird alles wieder in Ordnung sein", heißt es vonseiten der Energie Steiermark. Zwischen 21.30 und 22.30 Uhr dürfte der Stromausfall damit wieder behoben sein. Betroffen sind laut Energie Steiermark rund 100 Haushalte im Bereich des Teiches "Grüne Lagune" zwischen St. Margarethen und St. Lorenzen.

