Andreas Braun, Chef der Baubezirksleitung Obersteiermark West, über den Radwege-Ausbau in der Region.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dietrich Mateschitz, hier motorisiert in Spielberg unterwegs, initiierte den Ausbau der Radwege in der Region © APA/ERWIN SCHERIAU

Herr Braun, Sie sind Leiter der Baubezirksleitung Obersteiermark West. Geben Sie uns bitte einen Überblick, wie groß das Radwegenetz in den Bezirken Murtal und Murau ist.

Andreas Braun: Wir haben ungefähr 120 Kilometer an reinen Radwegen. Da ist aber der Murradweg nicht dabei, und auch alle ausgewiesenen Radrouten, die ja teilweise entlang normaler Straßen führen, sind da nicht eingerechnet. In Summe haben wir jedenfalls ein Angebot, das sich sehen lassen kann.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.