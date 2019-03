Entstehen wird etwa ein Fahrrad-Sicherheitspark, Umbauten im Bereich Kärtner- und Wienerstraße sowie am Parkhaus. Investiert wird auch in Brandschutz und Überwachung.

Die Polizisten Kurt Maitz, Matthias Schlacher und Roland Sterlinger mit Sicherheits-Gemeinderat Klaus Wallner und Bürgermeister Schmid © Sarah Ruckhofer

In enger Zusammenarbeit mit der Polizei will die Gemeinde Knittelfeld das Leben in der Stadt sicherer machen. Zahlreiche Vorhaben und Statistiken wurden bei einer Pressekonferenz am Freitag präsentiert.

