Die Polizei konnte das wahre Alter ermitteln (Sujetbild) © Jürgen Fuchs

Der Fall ging österreichweit durch die Medien und sorgte in Knittelfeld für Aufsehen: Ende August 2018 lauerte ein junger Asylwerber aus dem Iran einer 44-jährigen Knittelfelderin in den frühen Morgenstunden auf und versuchte sie zu vergewaltigen. In letzter Sekunde wurde die Attacke von einem zufälligen Zeugen – einem Zeitungszusteller , ebenfalls Asylwerber – verhindert. Der Täter konnte damals noch an Ort und Stelle verhaftet werden und wurde mittlerweile auch schon verurteilt. Allerdings nach Jugendstrafrecht, wies er sich doch zum Tatzeitpunkt als Minderjähriger aus.

