Bezirk Murau Desolate Straßen: "Können nicht auf das nächste Budget warten"

Gefahr in Verzug orten viele Bürgermeister aus dem Bezirk Murau in Hinblick auf die Straßenverhältnisse. Sie traten am Mittwoch mit vier Forderungen an Verkehrslandesrat Anton Lang heran.