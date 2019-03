Kleine Zeitung +

Zirbitzlamm In Mühlen sind schwarze Schafe hoch willkommen

Mit ihrem Bio-„Zirbitzlamm“ hat sich die Familie Wernig in Mühlen eine Existenz aufgebaut. Die Tiere werden direkt am Hof stressfrei geschlachtet, ihr Leben verbringen die Schafe am Zirbitzkogel.