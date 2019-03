Facebook

Bürgermeister Josef Maier bei der Versammlung © Irene Perchthaler

Zur ersten öffentlichen Bürgerversammlung 2019 luden Neumarkts Bürgermeister Josef Maier und sein Gemeinderat in den Kultursaal St. Marein. Das Interesse der Bevölkerung war groß, standen doch durchaus brisante Punkte auf der Tagesordnung. So etwa die dritte Kassen-Arztstelle in der Großgemeinde, die zuletzt massiv gewackelt hat. "Wir konnten sie glücklicherweise erhalten", so Maier. Die Stelle ist besetzt und somit abgesichert.