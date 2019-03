Facebook

Schlüsselübergabe in St. Lambrecht: Thomas Durigon wünscht Sabine Groicher ebenso gute Geschäfte, wie er sie gemacht hat. Durigon zieht sich aus privaten Gründen zurück © Haselmann

Beinahe rund um die Uhr für die Kunden da sein, bei Bedarf nächtens ausrücken, wenn ein Verein bei einer Festivität dringend Nachschub braucht. Hauszustellung, Plattenservice, stetes Bemühen um besondere Wünsche: Zutaten für Thomas Durigon als erfolgreicher Nahversorger in St. Lambrecht. Der 58-Jährige führt seit 1995 den ehemaligen Konsum als Adeg. Mit an Bord Ehefrau Marlene und Tochter Natascha. Aus privaten Gründen will der Kaufmann nun ein Jahr durchschnaufen, übergibt den Schlüssel an eine Quereinsteigerin: Die gebürtige Grazerin Sabine Groicher, seit zehn Jahren eine „Lambrechterin“, ist der Erhalt der Nahversorgung mit den damit verbundenen acht Arbeitsplätzen ein Anliegen: „Die ländlichen Gebiete werden ohnehin immer mehr ausgedünnt, Scheifling und Murau liegen nicht ums Eck.“

