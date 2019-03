Erstmals findet das Tagesferienangebot der Kinderfreunde auch in der nördlichen Obersteiermark statt. Die "Stadt der Kinder" gastiert in den Osterferien in Spielberg, am Montag wurde das Angebot präsentiert.

Das Angebot wurde am Montag am Red-Bull-Ring präsentiert © Sarah Ruckhofer

Eine Stadt, regiert und bewohnt ausschließlich von Kindern: Diese Utopie wird in den Osterferien in Spielberg Wirklichkeit. Erstmals gastiert die "Stadt der Kinder" der steirischen Kinderfreunde in der nördlichen Obersteiermark, in Graz wird das Konzept bereits seit 2015 erfolgreich umgesetzt. "Ich bin selbst dreifacher Vater und weiß, wie wichtig spielerisches Lernen ist", betonte Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer bei der Präsentation am Montag am Red-Bull-Ring. "Kinder stellen viele Fragen. In der Kinderstadt können sie lernen, Verantwortung zu übernehmen. So entstehen tolle Ideen."

