Der Knittelfelder Heinz Galla lässt sich seit 20 Jahren seine eigenen Ananas schmecken © Michaela Egger

„Ananasjubiläum“ feiert in diesem Jahr Heinz Galla, der vor 20 Jahren seine erste Ananas geerntet hat. Der pensionierte Gärtner weiß natürlich, wie aus der Ananaspflanze eine schmackhafte Frucht wird. Dies dauert im Schnitt drei Jahre.



Sein neuestes Prachtexemplar präsentierte er uns nun in seinem Knittelfelder Glashaus. Nach dem Fototermin wurde die süße Frucht gleich geerntet und verkostet: „Das ist nicht vergleichbar mit einer Ananas aus dem Supermarkt“, so Galler, der zwar seit acht Jahren in Pension, aber gärtnerisch nachwievor sehr aktiv ist.



So verkauft er bis Ende Mai Salatpflanzen und Co. am Knittelfelder Bauernmarkt.

