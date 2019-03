Facebook

Die Stadtpfarrkirche Murau wird beim Galakonzert mit besonderen Farbeffekten überraschen, eine Tonanlage sorgt für entsprechende Akustik © Lucija Novak

"Were Are My Unnumbered Days?“ Ja, wo sind sie, meine ungezählten Tage? Möglicherweise in Murau gelandet. Beim Murau International Music Festival. Und die Komposition von Chris Hutchings ist preisgekrönt: Erstmals werden bei diesen seit 2006 Murau und Umgebung erquickenden Tagen Kompositionspreise vergeben, „um die kreativen Leistungen“ zu würdigen, meint Gundi Jungmeier, mit Marko Zeiler Intendantin. Den zweiten Preis teilen sich Joe Elefante (USA) und Alexander Lederer aus Österreich.

