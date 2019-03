Facebook

Das Gesundheitszentrum wurde im Vorjahr groß ausgebaut © kk

Groß ist die Verwunderung bei Manfred Eichmann aus Neumarkt, der derzeit eine Therapie in der Gesundheitstherme Wildbad Einöd absolviert: „Die beiden Parkplätze nahe den Therapieräumen sind plötzlich nur mehr für Mitarbeiter reserviert.“ Ein Parken entlang der Straße, wie es früher möglich war, ist verboten. Bleiben neu errichtete, kostenpflichtige Stellflächen: „Das ist allerdings der am weitesten entfernte Parkplatz.“ Speziell mit Krücken sei die Strecke nur schwer zu bewältigen, ärgert sich Eichmann. Zudem verweist er auf den Umstand, dass viele Patienten mit großen Taschen anreisen würden. „Für Besucher und Badegäste ist dieser Parkplatz durchaus in Ordnung, aber für Therapiepatienten ist es der denkbar ungünstigste.“

