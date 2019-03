Facebook

Die „Wagner Villa“, eines der markantesten Gebäude Obdachs, thront auf einer Anhöhe im Ortsteil Amering. Für ihren Kauf gibt es Interessenten, für den Kaufpreis noch keine Angaben © Mandl

Amtlich erlebte Obdachs Bürgermeister Peter Bacher ja ein „Upgrading“, örtlich ist er gefallen: Immerhin residierte er, man könnte sagen thronte, 20 Jahre lang als Vize- wie Bürgermeister von Amering in der „Wagner Villa“ auf der signifikanten Anhöhe. Italienische Architekten errichteten sie im Zuge des Bahnbaues um 1900. Nun musste Bacher eine Entscheidung treffen – „du kannst sagen, schweren Herzens“. Die Gemeinde benötigt Geld für den Neubau des Kindergartens, muss die Villa verkaufen. Eine Kindergartengruppe wird derzeit nach wie vor in dem Gründerzeitgebäude betreut, sie soll zu den drei Gruppen in Obdach kommen. Der Bürgermeister betrachtet den Deal als Start des „Bildungs-campus“ (wir berichteten), Spatenstich ist am 7. Mai. Im September sollen die kleinen Bürger Einzug halten in ihrer neuen Welt des Spielens, Lernens, Austobens.

