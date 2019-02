Alkohol, Übergewicht, Unfälle"Männer schalten bei Gesundheit ab"

Gipfel zur Förderung von Männergesundheit in Zeltweg: Bedarf in der Region wäre groß, viele Angebote sind kaum bekannt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Soziologin Anna Kirchengast, Männerberater Heinz Wilding und Elli Scambor, Institut für Männer- und Geschlechterforschung © Sarah Ruckhofer

Schon der Begriff ist irreführend: „Männergesundheit umfasst viel mehr als Vorsorgeuntersuchungen“, erklärte Heinz Wilding von der Männerberatung am Dienstag bei einer Diskussionsveranstaltung zu eben jenem Thema in Zeltweg. Die Veranstaltung war Teil eines vom Land Steiermark geförderten Projektes zur Gesundheitsförderung von Männern. Vertreter des Instituts für Männer- und Geschlechterforschung in Graz sowie der Männerberatung touren aktuell durch die Steiermark, um im Gespräch mit regionalen Akteuren herauszufinden, was Männern in der jeweiligen Region fehlt.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.