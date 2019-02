Falstaff„Steirerschlössl“ unter besten Restaurants

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das „Steirerschlössl“-Restaurant zählt den Besten © Josef Fröhlich

Mit Spannung erwartet wurde in der Gastro-Branche der Falstaff-Restaurantguide 2019: Mehr als 255.000 Votings von rund 18.800 Gästen hat die Falstaff-Redaktion für den neuen Führer erhalten, bewertet wurden die Kategorien Service, Essen, Weinkarte und Ambiente.



Unter den steirischen Top 3 findet sich wieder ein regionales Haus: Das „Steirerschlössl“ in Zeltweg verlor zwar einen Punkt im Vergleich zum Vorjahr, reiht sich mit hervorragenden 95 Punkten aber dennoch wieder auf Platz zwei der Landeswertung ein. Seit Oktober 2018 leitet Martin Steinkellner die Küche des Mateschitz-Hotels. Der Reichenfelser ist seit 2011 als Koch in den Projekt Spielberg-Häusern tätig, im Vorjahr stieg er zum Küchenchef auf.



Den Sieg in der Steiermark teilen sich übrigens „Die Weinbank“ und der „T.O.M. Pfarrhof“, auf Platz 3 folgen die „Geschwister Rauch vulgo Steira Wirt“.



Ein weiteres Restaurant aus dem Bezirk Murtal schaffte es unter die Top 10 der Steiermark: Die Schlosstaverne in Farrach erkochte 91 Punkte, und reiht sich somit auf Platz acht ein.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.