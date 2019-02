Touristikerin Petra Moscher war mit einer steirischen Delegation auf "Markterkundungsreise" in Tel Aviv. Sie flog bei minus vier Grad weg und kam bei plus 25 Grad an, erlebte offene Menschen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

„Offene, familiäre Menschen“: Bei sommerlichen Temperaturen erlebte Touristikerin Petra Moscher Tel Aviv © Moscher

Bei minus vier Grad in Salzburg in das Flugzeug gestiegen, bei plus 25 Grad israelischen Boden betreten: Petra Moscher, Geschäftsführerin der Urlaubsregion Murau-Murtal, war im Zuge der jüngsten Reise von Bundespräsident Alexander van der Bellen mit einer steirischen Tourismusdelegation auf „Markterkundungsreise“ in Tel Aviv. Die Steiermark, eher arm an Fluggästen, sieht Israel als Zukunftsmarkt. Müssen die Israeli doch den Luftweg wählen, um ihr Land für einen Auslandsurlaub zu verlassen. Moscher: „Ich lernte sehr offene Menschen kennen.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.