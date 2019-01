Facebook

Lisa Eberdorfer und Raffaela Rattinger bei der Preisverleihung © kk

Zum vierten Mal wurden Dienstagabend im Palais Coburg in Wien die „Austrian Wedding Awards“ vergeben. Bei der ausverkauften Verleihung wurden Unternehmen der österreichischen Hochzeitsbranche in unterschiedlichen Kategorien geehrt, eine hochkarätig besetzte Jury wählt die besten Projekte aus. Besonders erfolgreich verlief der Abend für Raffaela Rattinger aus Möderbrugg: Ihr „Wunderwald“ setzte sich in der Kategorie „Kinderanimation“ gegen die landesweite Konkurrenz durch und wurde mit Gold prämiert. „Ich freue mich riesig“, so die junge Waldpädagogin, die den „Wunderwald“ nebenberuflich betreibt. Unter dem Motto „Sagjamitdemwunderwald“ bietet Rattinger österreichweit Kinderbetreuung bei Trauungen und Hochzeitsfeierlichkeiten an. Mit Naturmaterialien wird gebastelt, gespielt und gebaut.

