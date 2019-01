Im Bezirk Murau hat sich in Sachen „Kinder und Sport“ einiges bewegt: Für den Nachwuchs werden in sechs Gemeinden Bewegungs- und Sporteinheiten geboten.

Im Rathaus Murau wurde das Projekt am 28. Jänner vorgestellt © Michaela Egger

Christoph Sumann erinnert sich an seine Kindheit. Als es selbstverständlich gewesen sei nach Schule, Essen und Hausaufgaben hinaus zu gehen und in Bewegung zu sein. In Zeiten von Handy, Tablet und Co. könne man kaum noch Kinder im Freien beobachten.



Insofern begrüßt der ehemalige Spitzenbiathlet die neue Bewegungsinitiative, die im Bezirk Murau gestartet und am 28. Jänner präsentiert wurde.



Kindergarten- und Volksschulkindern werden unterschiedliche Bewegungsmodelle in den Nachmittagsstunden geboten. Im Oktober 2018 startete das Programm, für Begeisterung sorgt bei allen Beteiligten, dass das Projekt schnell und unkompliziert auf die Beine gestellt werden konnte. Als sportliche Vorbilder dienen aus dem Bezirk stammende Spitzenatlethen wie Sumann oder Skirennläuferin Ramona Siebenhofer.

