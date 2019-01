Ortsbild Zeltweg"Die Häuser in der Bahnhofstraße sind einfach schiach"

Bahnhofstraße Zeltweg: Neue Fassaden in der ehemaligen Geschäftsstraße erregen das Missfallen vieler Bürger. Vieles steht leer, die Behörde muss sich das Ortsbild betreffend in einem engen Rahmen bewegen.

Bahnhof- straße 51: Die Front mit den Fenstern und vor allem das Garagentor erregen viel Missfallen unter den Zeltwegern © KK

Bahnhofstraße Zeltweg. Eine ehemalige Geschäftsstraße. Sie laboriert wie viele Leidensgenossen an der Ausdünnung der Städte, der Ortszentren. An der Absaugung von Frequenzbringern in Fachmarktzentren, und seien es austauschbare wie der in fast allen Einkaufszentren vorhandene „NKD“. Bahnhofstraße Zeltweg. Was geschieht mit verwaisten Verkaufsflächen, leeren Wohnungen? Etliches, was den Unmut der Bürger erregt.

Den Kopf schütteln dem Vernehmen nach selbst manche Gemeinderäte. Die Frage nach Ortsbild und der Bewilligung von scheinbar mutwillig veränderten Fassaden liegt auf der Straße wie die vom Verkehr schmutzigen Schneereste.

