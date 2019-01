Facebook

Junges Sporttalent aus dem Murtal: Enzo Komatz will heute, 19. Jänner, einen Weltrekord aufstellen © Alfred Taucher

Zwischen Matura-Lernstress und Tanzschule hat Enzo Komatz zuletzt viel Zeit auf seinem Rennrad verbracht. Der 17-Jährige will heute, 19. Jänner, ab 9.55 Uhr einen speziellen Weltrekord aufstellen: „Ich versuche, den aktuellen Rekord im freihändigen Fahrradfahren von 122 Kilometer zu verbessern. Seit Sommer habe ich dafür trainiert und möchte 150 Kilometer schaffen.“ Der junge Mann will sich so den Traum erfüllen, einen Rekord aus dem Guinness-Buch der Rekorde zu brechen.



Die voraussichtliche Fahrzeit beträgt zwischen fünf und sechs Stunden. Komatz: „Natürlich sind die Bedingungen im Winter schwieriger. Genau diese Verhältnisse sind für mich aber die große Herausforderung, den aktuellen Rekord von Vignesh Kumar aus Indien zu verbessern. Im Training habe ich immer bis zu 60 Kilometer freihändig absolviert.“



Abstrampeln muss sich der Rapso-Radler, der von Walter Eibegger betreut wird, auf der 400 Meter langen Tartanbahn im Zeltweger Sportzentrum hinter der Aichfeldhalle. Die Strecke wird von Schnee und Eis geräumt, zusätzlich kann die Bodenheizung des Fußballfeldes in der Mitte der Laufbahn eingeschaltet werden. „Ankommen wird es auf die Konzentration und das psychische Durchhaltevermögen. Neben dem Gefühl für das Fahrrad geht es auch ums Halten des Gleichgewichts“, so Komatz.



Der St. Margarethener hofft natürlich, dass neben seinem Fanclub auch weitere Interessierte kommen und ihn entsprechend anzufeuern. Das Ziel soll zwischen 15 und 16 Uhr erreicht werden.



Was er macht, um die Konzentration zu halten? „Ich werde Musik hören, insbesondere Deutschrap, Electro Dance Movement (EDM) und Pop. Außerdem essen, trinken und einen Livestream starten. Zusätzlich werde ich mit den offiziellen Zeugen am Streckenrand telefonieren, um in Kontakt zu bleiben.“