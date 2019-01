Empörung über Skitourengeher"Das ist gröbste Fahrlässigkeit"

Trotz hoher Lawinengefahr schrecken einige Tourengeher vor Nichts zurück. Spuren am Geierkogel sorgen für Fassungslosigkeit - Sportler befanden sich in akuter Lebensgefahr.

Links im Bild die Schneewechte, in der Rinne sind die Spuren der Skitourengeher zu sehen © kk

"Uns sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen, diese Deppen sind da tatsächlich runtergefahren.“ Deutliche Worte findet Pölstals Bürgermeister Alois Mayer für jene Tourengeher, die vermutlich am Mittwoch den Geierkogel in St. Johann am Tauern bestiegen haben. Zur Erinnerung: Im Pölstal herrscht noch immer Katastrophenzustand, tagtäglich muss die Schneesituation neu beurteilt werden. „Knapp über der Rinne hängt eine gut 15 Meter hohe Schneewechte. Wenn die abgeht, dann viel Spaß.“ Bei der Routinekontrolle der Lawinensituation mittels Feuerwehr-Drohne wurden die Spuren entdeckt, wer die rücksichtslosen Wintersportler waren, ist (noch) nicht bekannt.

