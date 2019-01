Zwei Wohnobjekte in Hohentauern mussten evakuiert werden. Ein KHD-Zug traf am Mittwoch in Krakau ein, Schneemassen belasten die Dächer. Im Pölstal bleibt die Lawinengefahr weiterhin sehr hoch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Einsatz in Krakau © kk

In Hohentauern mussten am Mittwoch erneut zwei Wohngebäude evakuiert werden. "Die Befliegung hat gezeigt, dass sich gewaltige Schneemassen und schon Anrisse im Bereich Triebental befinden", so Bürgermeister Heinz Wilding. Zwei Familien, insgesamt acht Personen, wurden in Sicherheit gebracht.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.